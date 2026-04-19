Лукашенко о своей первой победе на президентских выборах: насильно мил не будешь

Москва19 апр Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT заявил, что считает свою первую победу на выборах отражением воли народа, подчеркнув, что не намерен удерживать власть вопреки общественному мнению.

По его словам, во время первых президентских выборов он получил 80,3% голосов, и этот результат, как он утверждает, был достигнут без фальсификаций. Лукашенко также отметил, что в тот период, несмотря на давление, "народ стоял стеной" в его поддержку.

Я это помню, народ стеной за меня стоял, проценты были большие, поэтому, памятуя об этом, я буду следовать этим путем. Не хочет народ – насильно мил не будешь сказал Лукашенко

Ранее белорусский президент подтвердил проведение переговоров с США, заявив, что они ведутся исходя из национальных интересов белорусского народа.