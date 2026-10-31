Лукашенко отличился в матче Республиканской хоккейной лиги Президент Белоруссии Лукашенко забил гол в первом мачте РХЛ

Москва31 окт Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко забросил одну из 12 шайб в ворота сборной Гродненской области в первом матче нового сезона Республиканской хоккейной лиги (РХЛ). Об этом сообщил Telegram-канал "Пул Первого".

31 октября в Белоруссии стартовал 20-й сезон РХЛ.

Первый матч юбилейного сезона РХЛ все запомнят надолго... Девятый гол для команды президента забивает Первый (Александр Лукашенко – прим. ред.) говорится в публикациях

Матч команды президента и сборной Гродненской области завершился со счетом 12:8.

Ранее визит Лукашенко на хоккейный матч не помог минскому "Динамо" обыграть "Ак Барс"