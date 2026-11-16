Лукашенко поинтересовался, сколько евреев проживает в ЕАО Лукашенко поинтересовался у главы ЕАО Костюк, сколько евреев проживает в регионе

Москва16 ноя Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Еврейской автономной области Марией Костюк поднял вопрос о национальном составе населения российского региона. Белорусский лидер захотел узнать, какая доля жителей ЕАО в настоящее время приходится на этнических евреев.

Видеозапись разговора опубликована пресс-службой президента Белоруссии.

Так а сколько там евреев, вот в пропорции? Там же не все евреи. Все, как говорится, перемешалось. А сколько там евреев? обратился Лукашенко к главе региона

В ответ один из представителей делегации Еврейской автономной области пояснил, что численность этнических евреев в регионе составляет менее одного процента от общего населения.