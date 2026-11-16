Москва16 нояВести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Еврейской автономной области Марией Костюк поднял вопрос о национальном составе населения российского региона. Белорусский лидер захотел узнать, какая доля жителей ЕАО в настоящее время приходится на этнических евреев.
Видеозапись разговора опубликована пресс-службой президента Белоруссии.
Так а сколько там евреев, вот в пропорции? Там же не все евреи. Все, как говорится, перемешалось. А сколько там евреев?обратился Лукашенко к главе региона
В ответ один из представителей делегации Еврейской автономной области пояснил, что численность этнических евреев в регионе составляет менее одного процента от общего населения.