Москва13 июл Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал переходить на отопление древесными пеллетами. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Шкловский район, где белорусский лидер посетил агросервис, сообщает агентство БЕЛТА.

По мнению главы республики, такие виды топлива, как газ, нужно использовать в качестве резерва.

Постепенно, настойчиво надо переходить на отопление пеллетами, дровами и прочим. Вон у поляков сейчас заоблачные цены на пеллеты. Не берут (в Белоруссии эту продукцию. – Прим. ред.). Как хотите. Пеллеты надо здесь. Надо топить в Беларуси добавил Лукашенко

Президент особо отметил, что в стране большие запасы древесного сырья, подходящего для переработки. Кроме того, в Белоруссии достаточно заводов, способных выпускать пеллеты.

Минувшей зимой СМИ сообщали, что в Польше стоимость тонны древесных пеллетов достигла 3 тысяч злотых, или примерно 65 тысяч рублей. Таким образом цена за отопление увеличилась до 2 тысяч рублей в сутки.

Причиной дефицита пеллетов и их резкого подорожания стали несколько факторов. Среди них – аномально холодная зима, ажиотажный спрос на топливо и общее снижение производства пеллетов из-за экономических проблем в стране.