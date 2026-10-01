Москва1 октВести.Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил китайского коллегу Си Цзиньпина с Днем образования КНР и пригласил его в следующем году нанести визит в Белоруссию. Информацию об этом распространила пресс-служба президента Белоруссии.
Приглашение было сделано в преддверии 35-летия установления дипломатических отношений двух стран.
Ваш приезд придаст юбилею особый символизм и станет точкой отсчета для нового этапа белорусско-китайских отношенийсказано в заявлении Лукашенко
В июне Си Цзиньпин встречался с президентом Белоруссии в Пекине.