Лукашенко пригласил Си Цзиньпина нанести визит в Белоруссию в 2027 году

Лукашенко пригласил Си Цзиньпина посетить Белоруссию Лукашенко пригласил Си Цзиньпина нанести визит в Белоруссию в 2027 году

Москва1 окт Вести.Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил китайского коллегу Си Цзиньпина с Днем образования КНР и пригласил его в следующем году нанести визит в Белоруссию. Информацию об этом распространила пресс-служба президента Белоруссии.

Приглашение было сделано в преддверии 35-летия установления дипломатических отношений двух стран.

Ваш приезд придаст юбилею особый символизм и станет точкой отсчета для нового этапа белорусско-китайских отношений сказано в заявлении Лукашенко

В июне Си Цзиньпин встречался с президентом Белоруссии в Пекине.