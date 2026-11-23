Лукашенко: рушить ничего нельзя, надо работать по-китайски

Лукашенко рассказал о совете Си Цзиньпина по развитию страны Лукашенко: рушить ничего нельзя, надо работать по-китайски

Москва23 ноя Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что недавно получил совет от председателя КНР Си Цзиньпина по развитию страны. Так, по словам белорусского лидера, стратегия Китая заключается в совершенствовании предыдущего опыта.

Об этом Лукашенко рассказал в Минске во время встречи с губернатором Омской области России Виталием Хоценко, передает РИА Новости.

Рушить ничего нельзя, надо работать по-китайски​​​. Как мне Си Цзиньпин недавно сказал: "Наша стратегия заключается в том, что мы предыдущий опыт не рушим. Мы его не уничтожали, мы его совершенствовали и двигались вперед" сказал Лукашенко

Эта стратегия, как заметил президент республики, в большой степени соответствует белорусскому курсу развития.

При этом Лукашенко добавил, что "у россиян, конечно, возможностей и направлений [развития] больше".

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Он призвал развивать связи между Белоруссией и Россией, которые есть с давних времен, а также выстраивать такое сотрудничество, которое будет на пользу обеим сторонам.