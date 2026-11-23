Москва23 нояВести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что недавно получил совет от председателя КНР Си Цзиньпина по развитию страны. Так, по словам белорусского лидера, стратегия Китая заключается в совершенствовании предыдущего опыта.
Об этом Лукашенко рассказал в Минске во время встречи с губернатором Омской области России Виталием Хоценко, передает РИА Новости.
Рушить ничего нельзя, надо работать по-китайски. Как мне Си Цзиньпин недавно сказал: "Наша стратегия заключается в том, что мы предыдущий опыт не рушим. Мы его не уничтожали, мы его совершенствовали и двигались вперед"сказал Лукашенко
Эта стратегия, как заметил президент республики, в большой степени соответствует белорусскому курсу развития.
При этом Лукашенко добавил, что "у россиян, конечно, возможностей и направлений [развития] больше".
Вовлеченность России в решение мировых проблем огромная, это тоже ресурссказал президент Белоруссии
Он призвал развивать связи между Белоруссией и Россией, которые есть с давних времен, а также выстраивать такое сотрудничество, которое будет на пользу обеим сторонам.