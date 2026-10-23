"Лукойлу" отдали участок недр "Надежда" на Балтике Кабмин отдал "дочке" "Лукойла" участок недр "Надежда" на Балтике

Москва23 окт Вести.Правительство распорядилось передать дочерней компании "Лукойла" ("Лукойл-Калининградморнефть") участок недр "Надежда" на Балтике для геологоразведки на углеводороды.

Распоряжение об этом размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

…предоставить обществу с ограниченной ответственностью "Лукойл-Калининградморнефть" право пользования участком недр федерального значения, предусмотренным пунктом 1 раздела ХІ перечня участков недр федерального значения, которые предоставляются в пользование без проведения аукционов… сказано в документе

Ранее старший научный сотрудник Института геологии и минералогии СО РАН Илья Прокопьев сообщил, что открытие новых месторождений редкоземельных металлов в России связано с передовыми методами анализа уже известных залежей природных ископаемых в Сибири.