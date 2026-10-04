Лукьянов: противоречия в мире никогда в истории не были так прозрачны и видны

Лукьянов: никогда в истории противоречия в мире не были так прозрачны Лукьянов: противоречия в мире никогда в истории не были так прозрачны и видны

Москва4 окт Вести.Никогда в истории противоречия в мире не были так прозрачны и видны, рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину для ИС "Вести" главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

По его словам, ранее конфликтный потенциал и противоречия упорядочивались "в силу договоренностей, баланса, возможностей, военного давления или торговых интересов".

Противоречия упорядочивались и балансировали друг друга, и получался этот самый порядок. Возникал период, когда было более или менее спокойно. Наша проблема сегодня заключается в том, что… большинство живущих на Земле сформировались в условиях именно порядка. И мы думаем, что это норма. Между тем он кончился, потому что исчерпались объективные обстоятельства, которые позволяли ему быть заметил Лукьянов

Сегодня общество вернулось к исторической норме, когда такого рода противоречия снова очень остры, добавил он.

А второе, что усугубляет эту ситуацию — никогда в жизни, никогда в истории эти самые противоречия не были настолько прозрачны и видны. Это в силу современной коммуникационной среды. Поэтому ощущение этого полного кошмара, что все сошли с ума — сумасшедших хватало и раньше, просто многих мы не видели. А сейчас мы каждую минуту их видим на экране, как они в полный рост демонстрируют свои возможности заключил он

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