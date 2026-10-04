Лукьянов о Западе: принцип "слабоумие и отвага" никогда до добра не доводил

Лукьянов о курсе Запада: принцип "слабоумие и отвага" до добра еще не доводил Лукьянов о Западе: принцип "слабоумие и отвага" никогда до добра не доводил

Москва4 окт Вести.Запад действует по принципу "слабоумие и отвага", но это никогда до добра не доводило, заявил главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов в интервью журналисту Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Он прокомментировал реакцию генерального секретаря НАТО Марка Рютте на предупреждения РФ о последствиях блокады Калининграда.

Это действительно загадочная вещь и это тоже признак того глубокого интеллектуального и ментального кризиса, в котором сейчас пребывает мировое политическое сообщество. Ясное дело, что Россия пишет такие письма не потому, что ей вот, коли хлебом не корми, дай развязать ядерную войну, а в ответ на абсолютно провокационные действия. Это ни в какие ворота не лезет. Поэтому понятно, что Россия в ответ тоже поднимает градус. То, что это не воспринимается, очень тревожно, потому что действительно принцип "слабоумие и отвага" никогда никого до добра не доводил отметил Лукьянов

Ранее Рютте признал, что у НАТО не хватит дизеля на гипотетическое противостояние с РФ. По его словам, Европа не строит новые нефтеперерабатывающие заводы, а действующие предприятия закрываются.