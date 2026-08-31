Эксперт объяснил, почему не стоит игнорировать разговоры в ЕС о ядерном оружии Политолог Лукьянов: результат разговоров в ЕС о ядерном оружии непредсказуем

Москва31 авг Вести.Разговоры о необходимости укрепления собственной ядерной составляющей в Европе могут привести к неизвестному результату. Об этом ИС "Вести" заявил председатель Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

То, что в Европе происходит, в частности, разговоры о необходимости укрепления собственной ядерной составляющей, непонятно, к чему это может привести. Я бы сказал, что пока это все-таки больше разговоры, но с разговоров многие вещи начинаются отметил он

По оценке эксперта, в теме ядерного сдерживания наблюдается момент психологического хаоса. В частности, создается впечатление, что обострение в плане ядерного оружия якобы неопасно.

Мне кажется, что сейчас момент психологического хаоса, когда действительно есть ощущение, что этого не может быть, что это все слова и не может этого случиться. Это довольно опасно. Когда все уверены, что этого не может случиться, и ведут себя довольно беспечно, но обычно оно все-таки случается. В то же время сказать, что ядерное сдерживание похоронено, - ну нет [нельзя]. Если бы это было так, мы бы, наверное, уже имели прямую войну России и Соединенных Штатов по украинскому поводу или какому-то еще. Все-таки нет, это [сдерживание] пока что работает сказал он

Ранее парламент Финляндии в июне одобрил поправки, отменяющие запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.

В МИД России заявили, что РФ примет адекватные и эффективные меры в ответ на решение Финляндии отменить запрет на ввоз и размещение ядерного оружия.