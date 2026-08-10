Москва10 авгВести.Фильтры для воды из армейской аптечки от "Калашникова" очищают 99% любых примесей. Об этом генеральному директору агентства ТАСС Андрею Кондрашову сообщил глава концерна, член Союза машиностроителей России Алан Лушников.
По его словам, фильтры позволяют "набирать воду из лужи и пить".
Также в аптечке есть наши фильтры, которые обеспечивают очистку 99% любых примесейсказал Лушников
Он отметил, что аптечка от концерна включила в себя лучшие решения из тех, что присутствуют на рынке. Она содержит комплект самопомощи, взаимопомощи, а также фельдшерский санитарный рюкзак.