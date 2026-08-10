Лушников: фильтры для воды из аптечки от "Калашникова" очищают 99% примесей

Лушников рассказал о свойствах фильтров для воды из аптечки от "Калашникова" Лушников: фильтры для воды из аптечки от "Калашникова" очищают 99% примесей

Москва10 авг Вести.Фильтры для воды из армейской аптечки от "Калашникова" очищают 99% любых примесей. Об этом генеральному директору агентства ТАСС Андрею Кондрашову сообщил глава концерна, член Союза машиностроителей России Алан Лушников.

По его словам, фильтры позволяют "набирать воду из лужи и пить".

Также в аптечке есть наши фильтры, которые обеспечивают очистку 99% любых примесей сказал Лушников

Он отметил, что аптечка от концерна включила в себя лучшие решения из тех, что присутствуют на рынке. Она содержит комплект самопомощи, взаимопомощи, а также фельдшерский санитарный рюкзак.