Лут рассказала, в присутствии кого ей проще общаться с другими министрами Лут призналась, что ей проще общаться с другими министрами, когда Любимова рядом

Москва13 сен Вести.Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут призналась, что чувствует себя комфортнее на переговорах вместе с коллегами-министрами, когда рядом находится глава Минкультуры РФ Ольга Любимова. Об этом она рассказала в интервью информационной службе "Вести".

Лут отметила, что Любимова умеет создавать приятную атмосферу во время ожидания переговоров.

Когда мы с Ольгой, это очень классно. Это попроще. У нас все очень конструктивно, все очень позитивно… Пока мы все ждем, вы же знаете, мы как бы, как правило, там какое-то время находимся в ожидании, ну и нужно общаться, собственно, мы хотим общаться, и вот когда есть [Любимова], то она вокруг себя собирает всех и рассказывает очень много историй из жизни. Я до этого так не умела, а потом посмотрела на Ольгу, поняла, значит, какой принцип. И вот теперь тоже стараюсь соответствовать. Ну вот вчера точно у меня получилось, смеялись все, даже я рассказала Лут

Министр отметила, что правительственные переговоры всегда проходят очень конструктивно и участники поддерживают друг друга.

Но в целом, у нас вообще, мне кажется, достаточно такая позитивная команда, да… Причем там же не только люди из правительства, вот люди там с федеральных агентств… И мне кажется, вот у нас, понятно, что я еще там молодой чиновник, условно, в этом плане, но вот сколько я была, мне кажется, всегда все очень конструктивно, позитивно, мы друг друга поддерживаем сказала она

В действующем составе правительства Российской Федерации должности министров занимают всего две женщины – Любимова и Лут.