Москва11 ноя Вести.Кинокартина "Лиля" – большой, яркий и стильный проект. Об этом ИС "Вести" рассказала министр культуры Ольга Любимова.

По ее словам, фильм может стать для зрителей поводом, чтобы открыть томик стихов поэта Владимира Маяковского.

Это большой, интересный, яркий, очень стильный проект. Возможно, это будет таким поводом для того, чтобы открыть, например, томик стихов Маяковского отметила Любимова

Генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст в беседе с ИС "Вести" раскрыл, что для создания кинокартины ему удалось собрать хорошую команду.

Я, мне кажется, так хотел погрузиться в это время для того, чтобы рассказать историю становления Владимира Маяковского, что мне не было страшно. Я собрал хорошую команду друзей и соратников, и мы вместе сделали то, что вы увидите сказал он

Биографическая драма "Лиля" режиссера Веры Сторожевой выходит в российский кинопрокат 12 ноября 2026 года. Картина рассказывает о противоречивой и трагической истории отношений Владимира Маяковского и Лили Брик - одной из самых загадочных женщин XX века.