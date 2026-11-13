Врач конгресса США ушел в отставку на фоне скандала со стрижкой ногтей

"Маникюр политикам руками военных моряков" довел врача конгресса США до отставки Врач конгресса США ушел в отставку на фоне скандала со стрижкой ногтей

Москва13 ноя Вести.Главный врач конгресса и Верховного суда США, контр-адмирал Брайан Монахан подал в отставку на фоне расследования Пентагона после жалоб военных моряков на унизительные поручения, включая требования сделать маникюр законодателям. Об этом сообщает портал The Washington Sun.

Военные моряки заявили, что при Монахане им поручали задачи, которые никто другой не хочет делать, включая стрижку ногтей на ногах законодателям сказано в материале

Кроме того, сотрудники пожаловались на чрезмерную нагрузку. По их словам, им приходилось работать 70-80 часов в неделю.

Как минимум четверо действующих и бывших сотрудников рассказали изданию, что подобное обращение продолжалось на протяжении десяти лет. При этом персонал опасался возражать руководству из-за возможного лишения ежемесячных денежных премий.

Информацию об отставке Монахана подтвердил лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тьюн.

Вместе с тем официального объявления об отставке со стороны самого Монахана или американского военного командования пока не поступало. На сайте Военно-морских сил США Монахан по-прежнему указан в качестве лечащего врача членов конгресса и судей Верховного суда.

Ранее СМИ сообщали, что в США обсуждают отставку министра торговли из-за скандала с экс-главой Nvidia.