Главком беспилотных войск ВСУ Мадьяр хочет в 7 раз чаще наносить удары по Крыму

Мадьяр заявил, что ВСУ способны бить в 7 раз чаще по Крыму при наличии финансов Главком беспилотных войск ВСУ Мадьяр хочет в 7 раз чаще наносить удары по Крыму

Москва10 авг Вести.Если механизмы финансирования киевского режима со стороны Запада будут ускорены, то ВСУ смогут в семь раз чаще наносить удары по территории Республики Крым. Об этом заявил главнокомандующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным Мадьяр.

В интервью Associated Press он пожаловался на слишком медленное финансирование со стороны Запада.

При наличии своевременного финансирования со стороны партнеров, с целью обеспечения необходимыми средствами, мы способны расширить наши возможности по поражению целей в Крыму в семь раз по сравнению с нынешним уровнем — уже в августе текущего года, без начала сухопутной операции считает Бровди

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили теракты в Крыму. В Севастополе они задержали двух человек. Помимо подготовки к терактам, мужчины шпионили в пользу киевского режима, фотографируя военные объекты и системы ПВО.