МАГАТЭ: на АЭС в Абу-Даби не зафиксировано превышения радиации после удара БПЛА

Москва17 мая Вести.На АЭС "Барака" в ОАЭ не зафиксировано превышения уровня радиации после удара беспилотника, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ранее сообщалось, что рядом с атомной электростанцией "Барака" после удара БПЛА возник пожар. О пострадавших не сообщалось.

МАГАТЭ было уведомлено ОАЭ о том, что уровни радиации на АЭС "Барака" остаются нормальными говорится в сообщении агентства в соцсети X

Удар дрона вызвал пожар в электрическом генераторе за пределами внутреннего периметра станции. Питание третьего энергоблока АЭС обеспечивают аварийные дизельные генераторы, уточнили в агентстве.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил "глубокую озабоченность инцидентом" и подчеркнул недопустимость военной активности, угрожающей ядерной безопасности, отмечается в сообщении.

МАГАТЭ внимательно следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с властями ОАЭ, заверили в агентстве.