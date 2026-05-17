Москва17 маяВести.На АЭС "Барака" в ОАЭ не зафиксировано превышения уровня радиации после удара беспилотника, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
Ранее сообщалось, что рядом с атомной электростанцией "Барака" после удара БПЛА возник пожар. О пострадавших не сообщалось.
МАГАТЭ было уведомлено ОАЭ о том, что уровни радиации на АЭС "Барака" остаются нормальнымиговорится в сообщении агентства в соцсети X
Удар дрона вызвал пожар в электрическом генераторе за пределами внутреннего периметра станции. Питание третьего энергоблока АЭС обеспечивают аварийные дизельные генераторы, уточнили в агентстве.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил "глубокую озабоченность инцидентом" и подчеркнул недопустимость военной активности, угрожающей ядерной безопасности, отмечается в сообщении.
МАГАТЭ внимательно следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с властями ОАЭ, заверили в агентстве.