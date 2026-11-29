Москва29 ноя Вести.Американцы, живущие в Нью-Йорке оценили магазин "Санкт-Петербургские коллекции" с матрешками и игрушками, произведенными российскими художниками. Мини-магазин дислоцируется на одной из главных городских рождественских ярмарок, сообщает РИА Новости.

Помимо матрешек в ассортименте: расписные шары, прочие елочные украшения и разнообразные игрушки.

По сообщениям СМИ, данный магазин - постоянный сезонный участник рождественской ярмарки Bank of America Winter Village at Bryant Park на Манхэттене и работает там уже много лет. Сама ярмарка в 2026 году отмечает свой 25-й юбилейный сезон. Это одна из самых посещаемых зимних площадок Нью-Йорка.

Ранее стало известно, что в США можно приобрести "русские завтраки". Порция хлеба с маслом и шнитт-луком обойдется примерно в 505 рублей, а вариант с медом или лососем – приблизительно в 673 рубля.