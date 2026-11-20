Макаревич пожаловался на петуха, который не дает ему спать

Макаревич рассказал о пытках, которые он переносит от петуха Макаревич пожаловался на петуха, который не дает ему спать

Москва20 ноя Вести.Музыкант Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) пожаловался в соцсетях на соседа-петуха, который не дает ему спать.

Петух дает сольные концерты с трех часов ночи, причем он отмечает не только часы, но и получасы, четверти и даже пятиминутные отрезки. Пытка заканчивается в 7.00 утра, когда дальнейшие попытки уснуть теряют всякий смысл… Вы спросите, как же сосед спит сам? О, легко. Он спит в другом месте написал музыкант

Макаревич добавил, что поговорить с соседом об этой проблеме вряд ли получится: у того непростой характер, и любая беседа грозит обернуться скандалом.

Ранее лидер группы "Машина времени" сообщил о втором за год срыве концерта коллектива на Кипре.