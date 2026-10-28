Москва28 окт Вести.Заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по поводу России в недавнем разговоре с музыкантом Андреем Макаревичем (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) были попыткой заручиться голосами определенной части русскоязычных избирателей в преддверии выборов в израильский Кнессет (парламент). Такое мнение высказал в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" руководитель ближневосточного бюро ВГТРК Сергей Пашков.

Ранее МИД РФ назвал нелепыми попытки Нетаньяху приписать России ведение некой антисемитской кампании в интернете. По мнению Пашкова, предвыборные заявления Нетаньяху не отражают партнерских отношений между нашими странами.

Менялись израильские лидеры, но глобально в партнерских отношениях ничего не менялось, причем вне зависимости от того, какие делались заявления. Нетаньяху на излете своей избирательной кампании сейчас сделал несколько странных выпадов и заявлений по поводу России, так что даже российскому МИДу пришлось как-то комментировать эти неудобные заявления. Видимо, данные из рук каких-то помощников Биньямина Нетаньяху, которые решили, что электорально выгодно вдруг заявить, что в России существовали или существуют какие-то бото-фермы, где создается некий антиизраильский или даже антисемитский контент. Абсолютная глупость, которая была опровергнута еще накануне, даже расследователями с разных сторон сказал Пашков

Все слова Нетаньяху в тот момент были рассчитаны только на попытку привлечь дополнительные голоса избирателей, уверен журналист.

И, видимо, советники ему сказали, что так называемые "русские" израильтяне, русскоязычные - они настроены таким образом, что, чтобы получить их голоса, надо звонить Андрею Макаревичу и надо говорить о каких-то мифических бото-фермах. Но, насколько я понимаю Биньямина Нетаньяху, это не глобальный его подход к отношениям с Россией подчеркнул Пашков

Журналист также прокомментировал то, что беседа шла на иврите и на русском языке.

Это был очень интересный разговор. Биньямин Нетаньяху говорил, понятно совершенно, на иврите, Макаревич отвечал ему на русском. Один из главных, так скажем, лидеров такого специфического общественного мнения в Израиле, такое знамя правых русских израильтян, которые топят за продолжение всех возможных войн, операций в Газе, продолжение войны в Иране - получается, что он не знает иврита и разговаривает с премьер-министром своей страны, выучив только одну приветственную фразу. И поэтому разговора-то как такового не получилось. Была предвыборная пиар-акция, Биньямин Нетаньяху сказал то, что он хотел сказать, это в данном случае лично к Макаревичу не относилось. Он сказал о том, что вот грядет война с Ираном, вот надо объединиться, и наша будущая победа будет отличным объединяющим средством для расколотого сегодня Израиля. Вот, собственно, и программа действий, получается сказал Пашков

Очевидно, Макаревичу переводили слова Нетаньяху, отметил журналист. Пашков также согласился с мнением Соловьёва о том, что в определенном возрасте людям уже становится тяжело учить новый язык.

Да, особенно людям, которые меняют страну, меняют место пребывания и делают это быстро и в серьезном возрасте. Он (Макаревич. - Прим. ред.) просто присоединился в этом отношении к той большой русскоязычной общине пожилых людей, которые, приехав на новую землю, сохранили свои прежние паттерны, привычки и, соответственно, язык… Это такой несколько обособленный мир, который живет по своим законам такой специфической резервации, которая очень медленно и очень сложно растворяется в израильском обществе - разве что уже поколения детей, которые прошли здесь школы и армию. А эти люди просто доживают свой век сказал Пашков

Шеф ближневосточного бюро ВГТРК также ответил на вопрос об условиях его работы в Израиле и о том, не подвергается ли он там травле.

Это обычный алгоритм нашей работы. Как только становится остро, как только возникает ощущение войны, как только происходят политические переломные события, всегда возникают желающие найти виновных среди журналистов, объявить им войну, обструкцию и так далее. Поэтому эти волны прокатываются периодически, и мы уже к ним привыкли, наработали определенную броню. Просто практически не реагируем на какие-то массовые травли в соцсетях, которые часто устраивают нам наши бывшие соотечественники рассказал Пашков

Также журналист высказался об изменении позиции и взглядов ряда российских либералов после их переезда в Израиль.

Просто страна, оказывается, была не та. А так - все нормально, и можно с соседями воевать, и нужно жесткость проявлять, и надо армию прославлять, и надо как бы поддерживать лидера. Только здесь, а не в нашей стране. Знаете, как здесь любят говорить, "это другое" резюмировал журналист

Также Сергей Пашков отметил, что идея войны с Ираном сейчас может стать объединяющей для Израиля и позволить Нетаньяху сформировать правительство национального единства.