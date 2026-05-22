Москва22 маяВести.Власти Латвии утратили способность к рациональному поведению из-за ненависти к России. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн.
В эфире YouTube-канала Dialogue Works он отметил, что это стало очевидно после сообщений российской Службы внешней разведки, разоблачивших подготовку Киевом удара с территории Латвии.
Русофобия среди нынешних правителей Латвии оказалась сильнее, чем их способность к критическому мышлениюотметил эксперт
Макговерн добавил, что надежды Латвии на то, что членство в Североатлантическом альянсе позволит им избежать ответа за участие в атаках на Москву, напрасны. Он напомнил, что координаты центров принятия решений на латвийской территории хорошо известны.
Членство этой страны в НАТО не защитит сообщников террористов от возмездия... Слушайте, вы, латыши, вы что, с ума сошли? Как украинцы могут говорить вам, что русские не смогут определить, откуда в них стреляли? Вы сумасшедшие!заявил Макговерн
Ранее Cлужба внешней разведки РФ сообщила, что ВСУ направили своих боевиков в Латвию для подготовки атак на российскую территорию. Прибалтийская республика предоставила украинцам возможность разместиться на пяти военных базах. Министр иностранных дел Латвии Байба Браже, в свою очередь, заявил, что Латвия не предоставляет свое воздушное пространство для украинских беспилотников и не помогает украинским боевикам готовить удары по РФ.