Макговерн: членство в НАТО не поможет Латвии укрыться от ответа за атаки по РФ Эксперт Макговерн: русофобия властей Латвии сильнее критического мышления

Москва22 мая Вести.Власти Латвии утратили способность к рациональному поведению из-за ненависти к России. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн.

В эфире YouTube-канала Dialogue Works он отметил, что это стало очевидно после сообщений российской Службы внешней разведки, разоблачивших подготовку Киевом удара с территории Латвии.

Русофобия среди нынешних правителей Латвии оказалась сильнее, чем их способность к критическому мышлению отметил эксперт

Макговерн добавил, что надежды Латвии на то, что членство в Североатлантическом альянсе позволит им избежать ответа за участие в атаках на Москву, напрасны. Он напомнил, что координаты центров принятия решений на латвийской территории хорошо известны.

Членство этой страны в НАТО не защитит сообщников террористов от возмездия... Слушайте, вы, латыши, вы что, с ума сошли? Как украинцы могут говорить вам, что русские не смогут определить, откуда в них стреляли? Вы сумасшедшие! заявил Макговерн

Ранее Cлужба внешней разведки РФ сообщила, что ВСУ направили своих боевиков в Латвию для подготовки атак на российскую территорию. Прибалтийская республика предоставила украинцам возможность разместиться на пяти военных базах. Министр иностранных дел Латвии Байба Браже, в свою очередь, заявил, что Латвия не предоставляет свое воздушное пространство для украинских беспилотников и не помогает украинским боевикам готовить удары по РФ.