Малийские террористы совершили нападение в центре страны ВС Мали: террористы совершили нападение в центральной части страны

Москва10 сен Вести.Террористы совершили нападение в районе населенного пункта Диура в западной части Мали, сообщили Вооруженные силы республики на официальном сайте. Подробности атаки не уточняются.

В этот четверг, 10 сентября, в районе Диуры (регион Мопти) было зафиксировано нападение террористических вооруженных групп. Ответные действия ВС Мали продолжаются говорится в сообщении

Ранее МИД России заявил, что спецслужбы Украина и Франции могут быть причастны к атакам террористов в Мали. Ситуация в Сахельском регионе, подчеркнул дипломат, вызывает особую обеспокоенность.