Мамиашвили рассказал о реакции Федерации борьбы США на травму Смирновой Мамиашвили: Федерация борьбы США искренне извинилась за инцидент со Смирновой

Москва6 ноя Вести.Федерация борьбы США извинилась за нанесение травмы глаза Елизавете Смирновой американкой Морган Тернер в поединке чемпионате мира. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

По его словам, американцы адекватно отнеслись к инциденту.

Наши американские коллеги, руководство федерации искренне принесли извинения, полностью согласны, что это была умышленная ситуация отметил Мамиашвили

Глава федерации добавил, что представительница России могла лишиться глаза из-за умышленных действий соперницы.

К сожалению, действительно серьезная травма. И слава богу, именно так, как есть, потому что она действительно могла лишиться глаза. Несколько часов назад ей сделали операцию. Конечно, нельзя отпускать ситуацию сказал он

Также Мамиашвили заявил, что случившиеся на чемпионате мира должно всех заставить задуматься о недопустимости неспортивного поведения.

Конечно, такие вещи нельзя пускать на самотек, мы ждем пакет документов из медицинского учреждения заявил глава федерации

Смирнова получила травму 27 октября в 1/8 финала чемпионата мира в весе до 50 кг. Во время поединка Тернер дважды попала ей пальцами в глаза, за что была дисквалифицирована. Россиянка получила серьезные повреждения роговицы и не смогла продолжить выступление.