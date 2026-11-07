МАМТ представит оперу "Анна Болейн" в рамках проекта "Театр в кино" Платонова: оперу МАМТ "Анна Болейн" покажут на телеэкранах в марте

Москва7 ноя Вести.Московский академический Музыкальный театр К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко в рамках проекта "Театр в кино" готовит к показу на телеэкранах оперу "Анна Болейн". Об этом в интервью ИС "Вести" сообщила заместитель руководителя телеканала "Россия-Культура", продюсер проекта "Театр в кино" Любовь Платонова.

Платонова уверена, что новая работа по уровню не уступит записям Венской или Метрополитен-оперы.

Мы готовим, наверное, к марту месяцу премьеру "Анны Болейн" Московского театра Станиславского и Немировича-Данченко. В главной роли Хибла Герзмава. Данная работа не просто не будет уступать работам Метрополитен-оперы или Венской оперы – это будет работа гораздо сильнее и мощнее, потому что весь холдинг задействован в создании очень важных спектаклей и работ, которые фиксируют и время, и театр, и артистов, и, соответственно, сам контент сообщила Платонова

Ранее специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил востребованность проекта "Театр в кино" в разных странах.