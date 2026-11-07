Москва7 ноя Вести.Проект "Театр в кино" востребован в разных странах: в начале декабря ряд работ будет представлен в Южной Корее, также идут переговоры с партнерами из Китая, которые готовы показать постановки у себя. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

География проекта уже вышла за пределы РФ – большой интерес к проектам был в Грузии, отметил Швыдкой.

Проект "Театр в кино" востребован в самых разных странах. Это и страны Содружества [Независимых Государств], разумеется, страны нового зарубежья, как мы их называем. Понятно уже по реакции, которая была у грузинской публики: я показывал несколько фильмов из этого проекта в Тбилиси, это было не так давно, и по реакции грузинской публики было ясно, что это вызывает большой интерес сообщил Швыдкой

Швыдкой сообщил, что в начале декабря работы проекта покажут в Корее, также ведутся переговоры с партнерами из КНР.

В начале декабря целый ряд фильмов из этого проекта будет представлен в Республике Корея. Это будут прежде всего балеты и оперы, в частности "Щелкунчик" Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. И мы ведем переговоры с китайскими партнерами, которые хотят реализовывать этот проект уже не только на такой фестивальной основе, но и на коммерческой рассказал Швыдкой

Специальный представитель президента также рассказал о планах по показу работ в Японии и других странах.

Постараюсь на будущий год представить работы из этого проекта в Японии. Ну, а далее везде. Как мне представляется, этот проект… имеет большую перспективу. Это не просто библиотека телевизионная, которая ляжет на полки, – она будет востребована самым широким кругом зрителей сказал Швыдкой

Ранее актриса, заслуженная артистка РФ Алена Бабенко, комментируя проект "Театр в кино", заявила, что рада возвращению формата телеспектаклей.