Москва27 нояВести.Западные санкции, вводимые против российских компаний, являются больше ритуалом, чем реальным инструментом воздействия. Об этом ИС "Вести" заявил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров на церемонии подъема военно-морского флага на атомном подводном крейсере "Пермь" в Северодвинске.
Он подчеркнул, что атомная подлодка представляет собой судно полностью российского производства.
Подводный корабль - полностью, на 100% российского производства, от болта до, как говорится, до последней детали. Поэтому, конечно, можно санкции объявлять, но это больше ритуал, чем влияние на конечный результатсказал он
В октябре Евросоюз расширил санкции на ряд предприятий из Архангельской области, в число которых вошел "Севмаш", где создавали подлодку "Пермь".
АПЛ "Пермь" стала пятым кораблем проекта "Ясень-М" (885М). Помимо прочего, субмарина оснащена гиперзвуковым ракетным комплексом "Циркон". Президент России Владимир Путин назвал атомный подводный крейсер "Пермь" оружием глобального уровня.