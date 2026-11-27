Мантуров заявил, что санкции не повлияли на развитие российского судостроения Мантуров: санкции не повлияли на развитие флота России

Москва27 ноя Вести.Западные санкции, вводимые против российских компаний, являются больше ритуалом, чем реальным инструментом воздействия. Об этом ИС "Вести" заявил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров на церемонии подъема военно-морского флага на атомном подводном крейсере "Пермь" в Северодвинске.

Он подчеркнул, что атомная подлодка представляет собой судно полностью российского производства.

Подводный корабль - полностью, на 100% российского производства, от болта до, как говорится, до последней детали. Поэтому, конечно, можно санкции объявлять, но это больше ритуал, чем влияние на конечный результат сказал он

В октябре Евросоюз расширил санкции на ряд предприятий из Архангельской области, в число которых вошел "Севмаш", где создавали подлодку "Пермь".

АПЛ "Пермь" стала пятым кораблем проекта "Ясень-М" (885М). Помимо прочего, субмарина оснащена гиперзвуковым ракетным комплексом "Циркон". Президент России Владимир Путин назвал атомный подводный крейсер "Пермь" оружием глобального уровня.