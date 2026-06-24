Москва24 июн Вести.После того как Украина окончательно разругается со всем остальным миром, хаос внутри страны станет неизбежным. Об этом заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в ходе сессии "Историческая амнезия Европы" на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

Речь идет в случае с Украиной не только о русофобии как таковой.... Они ненавидят всех на свете - и самих себя тоже. Когда они окончательно разругаются, рассобачатся со всем остальным миром, они начнут грызть глотку друг другу, потому что человеконенавистническая идеология не подразумевает для человека возможности мирно сосуществовать с другими людьми - иначе она не была бы человеконенавистнической сказала она

Она подчеркнула, что разрыв киевского режима с внешним миром приведет к тому, что агрессивные союзники начнут агрессивные действия уже друг против друга.

Примером текущих разногласий журналистка назвала противостояние Украины и Польши, определив его как "схватку жабы с гадюкой", которая, по ее словам, представляет большой интерес для наблюдения. Она также предположила, что следующей страной, где назреет серьезный конфликт с Киевом, будет Венгрия.

Ранее газета Myśl Polska писала, что скандал между Киевом и Варшавой вокруг прославления деятелей ОУН (Организация украинских националистов; признана экстремистской и запрещена в России) показал: главным противником Польши является не Россия, а Украина. По мнению издания, Киев сознательно выбрал Варшаву в качестве врага, и теперь Польше следует готовиться к возможной агрессии с украинской стороны.