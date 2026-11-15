Москва15 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский приказал целенаправленно наносить удары по пассажирским автобусам в российских регионах, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданский автотранспорт происходят постоянно, отметил эксперт.

Никаких случайностей здесь быть не может. Зеленский планомерно отдал приказ на террористическую деятельность и запугивание мирных граждан приводит ТАСС слова Марочко

Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что ВСУ с начала 2026 года атаковали почти 380 пассажирских автобусов в России. Удары ВСУ по гражданскому транспорту являются одним из направлений террористической войны киевского режима.