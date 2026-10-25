Москва25 окт Вести.Алла Пугачева лишилась товарного знака "Кристина". Об этом сообщает Mash.

Правами на бренд певица владела с 1997 года и могла выпускать под этим названием сладости, лекарства, украшения и печатные издания.

В 2020 году кондитерша из Нового Уренгоя Кристина Мартиросян захотела продавать под своим именем авторские торты и подала на Пугачеву в суд. Певица около полугода боролась за бренд, но проиграла.

После отъезда за границу Пугачева не стала продлевать часть своих товарных знаков, каждый обходится примерно в 20 тыс. рублей. Ранее певица уже потеряла бренд "Баронесса фон Орбах", но знак "Алла" сохранила.