Mash: брат генерала ВСУ Наева стал банкротом и работает в такси в Подмосковье

Mash: брат генерала ВСУ Наева работает таксистом в Подмосковье Mash: брат генерала ВСУ Наева стал банкротом и работает в такси в Подмосковье

Москва20 сен Вести.Брат бывшего командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Наева Юрий стал банкротом и устроился работать в такси в Подмосковье. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Уточняется, что 61-летний Юрий Наев является старшим братом генерала ВСУ. В 2023 году он добился признания себя банкротом из-за долга около 300 тысяч рублей перед тремя кредиторами. Сейчас мужчина работает таксистом, указывает Mash.

Юрий снимал жилье в Нахабино и возил пассажиров по Москве и области. Водит аккуратно: в открытых базах нет серьезных штрафов и аварий отмечается в публикации

Всего братьев Наевых трое: Юрий, Сергей и 51-летний Максим, который живет в Крыму и, по информации Telegram-канала, работает в компании "Миранда-медиа" – главном операторе связи на полуострове.

Генерал-лейтенант Сергей Наев командовал объединенными силами ВСУ с марта 2020 по февраль 2024 года. Позже он был командиром тактических групп "Угледар" и "Великая Новоселка".

20 августа сообщалось, что российские судебные приставы несколько лет пытались установить местонахождение сестры главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого из-за задолженности по кредиту.