Москва20 авгВести.Российские судебные приставы несколько лет пытались установить местонахождение сестры главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого из-за задолженности по кредиту. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным издания, Наталья Б. задолжала около 15 тысяч рублей. Женщине сейчас 38 лет. Она проживала в Сургуте и училась в школе №29, где также учился Михаил Драпатый.
После ее отъезда из России приставы начали разыскивать должницу. Как утверждает Mash, установить ее местонахождение пытались вплоть до 2024 года.
Издание также сообщает, что в России остались родственники Драпатого – дядя и двоюродный брат. По данным Mash, последний до 2024 года занимался поставками напитков в Сургуте, после чего переехал в Сочи.
Сам Михаил Драпатый является в России фигурантом нескольких уголовных производств, включая дела, связанные с террористической деятельностью.