Mash: приставы несколько лет искали сестру главкома ВСУ из-за долга в 15 тысяч

Mash: сестру главкома ВСУ несколько лет разыскивали из-за долга в 15 тысяч Mash: приставы несколько лет искали сестру главкома ВСУ из-за долга в 15 тысяч

Москва20 авг Вести.Российские судебные приставы несколько лет пытались установить местонахождение сестры главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого из-за задолженности по кредиту. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Наталья Б. задолжала около 15 тысяч рублей. Женщине сейчас 38 лет. Она проживала в Сургуте и училась в школе №29, где также учился Михаил Драпатый.

После ее отъезда из России приставы начали разыскивать должницу. Как утверждает Mash, установить ее местонахождение пытались вплоть до 2024 года.

Издание также сообщает, что в России остались родственники Драпатого – дядя и двоюродный брат. По данным Mash, последний до 2024 года занимался поставками напитков в Сургуте, после чего переехал в Сочи.

Сам Михаил Драпатый является в России фигурантом нескольких уголовных производств, включая дела, связанные с террористической деятельностью.