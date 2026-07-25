Драпатый не смог справиться с алкоголизмом среди своих подчиненных

Новый главком ВСУ Драпатый не смог ликвидировать проблему пьянства в войсках Драпатый не смог справиться с алкоголизмом среди своих подчиненных

Москва25 июл Вести.Новый главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый во время командования оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" оказался не в силах справиться с алкоголизмом среди подчиненных.

Об этом РИА Новости рассказали в российских силовых структурах. По словам собеседников агентства, Драпатый возглавил группировку "Хортица" зимой 2025 года​​​.

Все это время шло огромное количество свидетельств местных жителей и обращений во все инстанции Украины о неспособности генерала Драпатого контролировать вверенные войска и управлять ими. Речь шла об алкоголизме личного состава отметил собеседник агентства

Отмечается, что мирное население в основном жаловалось на поведение принудительно мобилизованных.

Употребление алкоголя вооруженными лицами создавало угрозу общественной безопасности и не раз приводило к преступлениям. С приходом Драпатого в январе 2025 года проблема приобрела еще более острый характер, утверждает источник агентства.

По официальным данным, у поставщиков было изъято свыше 50 тонн крепкой алкогольной продукции и более 37 тонн алкоголя в пунктах временного размещения войск "Хортица".

Теперь представьте, сколько тонн крепкого алкоголя было выпито военными говорится в публикации

Ранее издание The Sunday Times сообщило, что женщины, состоящие на службе в ВСУ, массово жалуются на случаи домогательства и дискриминации. Они рассказали изданию, что регулярно сталкиваются с насмешками и сексизмом. Девушки также сообщили, что в подразделениях армии Украины царят пьянство и психологическое давление.