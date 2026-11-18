Mash: Меладзе снизил гонорар за частные мероприятия со €130 тысяч до €75 тысяч

Mash: Валерий Меладзе снизил гонорар за корпоративы почти вдвое Mash: Меладзе снизил гонорар за частные мероприятия со €130 тысяч до €75 тысяч

Москва18 ноя Вести.Артист Валерий Меладзе снизил ценник на частные мероприятия почти в два раза: с0 130 тысяч евро до 75 тысяч – и готов к проведению кооперативов на украинском языке, сообщил МАХ-канал Mash.

В источнике уточнили, что с конца лета Меладзе живет в Москве на Новой Риге, однако выступать в России по-прежнему не собирается. Он рассматривает проведение концертов в нейтральных странах, таких как Казахстан, где готов выходить на сцену вместе с украинками Верой Брежневой и Светланой Лободой.

Чтобы заманить заказчиков, Меладзе готов обговаривать не только пение, но и ведение мероприятий на мове. Такой формат его команда предлагает русско-украинской публике. За корпоратив певец теперь просит 75к евро вместо прежних 130к — почти на 42% меньше. При этом артист собирается вылетать из Москвы, а в райдере оставил VIP-вход написали в канале

В данный момент команда артиста обсуждает с заказчиками планы на декабрь, добавили в источнике.