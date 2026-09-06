Mash: войну пням объявили в Якутске, назначив награду за их удаление Mash: в Якутске назначили награду за уничтожение пней

Москва6 сен Вести.В Якутске объявили войну пням и назначили награду за их уничтожение. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, мэрия города пообещала заплатить два миллиона рублей тому, кто выкорчует больше всех пней. Минимальный порог для участия в гонке – 100 коряг. Отмечается, что второе и третье места в конкурсе тоже предусмотрены – призеры получат по 1,5 миллиона рублей.

Причиной инициативы стало то, что корни пней разрастаются под землей и портят асфальт и плитку – из-за них покрытие идет волнами.

В борьбе за ровные дороги уже наметился лидер – общественник Антон Васильев. За 40 дней он один удалил 52 пня, и все это сделал безвозмездно. Подобные поступки он совершал и раньше: одним из самых запоминающихся стала уборка мусора, когда Антон собрал 215 мешков за день.