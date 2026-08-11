Двое москвичей выплатят почти 3 млн рублей за вырубленные в Крыму деревья

Суд взыскал почти 3 млн рублей с москвичей, вырубивших деревья в Крыму Двое москвичей выплатят почти 3 млн рублей за вырубленные в Крыму деревья

Москва11 авг Вести.Кунцевский районный суд Москвы взыскал 2,7 миллиона рублей с двух жителей столицы, без разрешения вырубивших на земельном участке в Ялте 25 деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Отмечается, что гражданский иск поступил от администрации Ялты.

В октябре 2025 года инспектором департамента муниципального контроля Администрации города Ялта произведён осмотр земельного участка, принадлежащего ответчикам, и установлено незаконное удаление зеленых насаждений в количестве 25 деревьев: 18 грабов, 6 ясеней и одного дуба говорится в сообщении

Мэрия оценила восстановительную стоимость зеленых насаждений в размере более 2,7 миллиона рублей. Эту же сумму взыскали с ответчиков для восстановления нарушенного права.