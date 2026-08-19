Маск вновь поддержал партию АдГ, назвав ее единственной надеждой для ФРГ Маск заявил, что АдГ является единственной надеждой для ФРГ

Москва19 авг Вести.Американский предприниматель и владелец социальной сети X Илон Маск вновь высказался в поддержку немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

АдГ — единственная надежда для Германии написал он в своем посте

Поводом для заявления стала инфографика с динамикой предвыборных опросов в федеральной земле Саксония-Анхальт, которая показывала стремительный рост поддержки правой партии в восточных регионах страны.

Это не первый случай, когда миллиардер открыто симпатизирует АдГ. Ранее, перед февральскими парламентскими выборами в ФРГ, Маск опубликовал в немецкой газете Welt статью, где назвал АдГ единственной силой, способной спасти Германию от превращения в "тень своего прежнего я".

Та публикация вызвала скандал: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала в отставку, а лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц назвал ее "беспрецедентным вмешательством в выборы", а Маск назвал ситуацию радикальной атакой в сторону демократии. Позднее Маск провел онлайн-разговор с сопредседателем АдГ и кандидатом в канцлеры Алисой Вайдель.