Москва15 нояВести.Предполагаемый убийца девушки в Москве после расправы выложил фото погибшей на ее аккаунте в социальной сети, сообщает РЕН ТВ.
Тело девушки с ножевыми ранениями нашли в съемной квартире в жилом доме на Сельскохозяйственной улице на северо-востоке Москвы.
Мать погибшей рассказала изданию, что об убийстве ей сообщил по телефону знакомый.
Мы позвонили, сказали, что выложили фотографию... Потом позвонил знакомый, и мы поехали сюда. Она с этим парнем общалась совсем недавнорассказала мать жертвы
Сообщалось, что погибшая работала в сфере интимных услуг и была фитнес-тренером. С подозреваемым они ранее работали в салоне красоты девушка была косметологом-эстетистом, а мужчина – мастером лазерной эпиляции.
Предположительным мотивом преступления могла стать ревность.
После совершения преступления 38-летний мужчина отправился в стрелковый клуб на улице Марксистской в 10 км от места трагедии, где попытался покончить с собой. Попытка оказалась неудачной, мужчину госпитализировали с травмой головы, но спасти не смогли.
Столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.