Убийца девушки в Москве опубликовал фото жертвы в ее аккаунте в соцсети

Мастер эпиляции выложил фото убитой им девушки в Москве на ее страницу в сети Убийца девушки в Москве опубликовал фото жертвы в ее аккаунте в соцсети

Москва15 ноя Вести.Предполагаемый убийца девушки в Москве после расправы выложил фото погибшей на ее аккаунте в социальной сети, сообщает РЕН ТВ.

Тело девушки с ножевыми ранениями нашли в съемной квартире в жилом доме на Сельскохозяйственной улице на северо-востоке Москвы.

Мать погибшей рассказала изданию, что об убийстве ей сообщил по телефону знакомый.

Мы позвонили, сказали, что выложили фотографию... Потом позвонил знакомый, и мы поехали сюда. Она с этим парнем общалась совсем недавно рассказала мать жертвы

Сообщалось, что погибшая работала в сфере интимных услуг и была фитнес-тренером. С подозреваемым они ранее работали в салоне красоты девушка была косметологом-эстетистом, а мужчина – мастером лазерной эпиляции.

Предположительным мотивом преступления могла стать ревность.

После совершения преступления 38-летний мужчина отправился в стрелковый клуб на улице Марксистской в 10 км от места трагедии, где попытался покончить с собой. Попытка оказалась неудачной, мужчину госпитализировали с травмой головы, но спасти не смогли.

Столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.