Мастер по изготовлению надгробий был убит после ссоры с падчерицей в Зеленограде В Зеленограде 18-летнюю девушку подозревают в убийстве отчима-скульптора

Москва24 ноя Вести.В Зеленограде в результате конфликта с 18-летней падчерицей погиб скульптор, занимавшийся изготовлением надгробных памятников. Об этом сообщает MK.RU.

По данным издания, мужчина работал в местной мастерской и участвовал в создании памятников на Ваганьковском кладбище, в том числе монумента джазовому музыканту Георгию Гараняну. Также мастерская изготовила каменную часть памятника десантникам, погибшим в вооруженных конфликтах.

Инцидент произошел 21 ноября. По предварительной информации, во время ссоры девушка нанесла отчиму восемь ножевых ранений, от которых он скончался на месте. Она заявила, что мужчина вел себя агрессивно и она защищалась.

По сведениям издания, в момент конфликта мужчина был пьян, а девушка - трезва. Соседи также рассказывали, что ранее замечали синяки у нее и ее матери.

У погибшего остались двое детей от предыдущих браков. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

Ранее в Калининградской области отчиму дали пожизненный срок за убийство пасынка.