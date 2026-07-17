Москва17 июл Вести.Дарья Аксинина из Елизовского округа удостоена высокого звания "Мать-героиня", с мужем они воспитывают 11 детей, сообщается в MAX-канале администрации муниципалитета.

Указом президента РФ за личный вклад в укрепление семейных ценностей, обеспечение надлежащего уровня заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии 11 детей, полного и гармоничного развития их личности Дарья Аксинина удостоена почетного звания "Мать-героиня" отмечается в сообщении

Елизовчане Алексей и Дарья Аксинины состоят в браке 20 лет, за которые стали родителями 11 детей. Главная ценность семьи – личностные качества детей. Педагоги отмечают, что ребята показывают себя как старательные ученики и надежные товарищи.