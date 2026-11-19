Мать обвиняемого в убийстве пациентки в Северодвинске врача озвучила его версию Обвиняемый в убийстве пациентки реаниматолог считает, что его могли подставить

Москва19 ноя Вести.Реаниматолог, которого обвиняют в убийстве пациентки в Архангельской области, считает, что его могли подставить. Такими мыслями он поделился со своей матерью, передает Telegram-канал "112".

По ее словам, сын признался в случившемся вскоре после смерти пенсионерки в конце декабря 2025 года, очень переживал и боялся последствий.

В разговоре... также упоминал санитаров морга. По словам матери, сын считал, что его могли подставить. Однако объяснять, кто именно и каким образом это сделал, не стал. Женщина уверяет, что не представляет своего сына способным причинить кому-либо зло говорится в сообщении источника

Преступление произошло в Северодвинске 17 декабря 2025 года. По версии следствия, врач ошибочно признал пожилую пациентку умершей и отправил в морг, где санитар обнаружил, что она жива. После этого реаниматолог сделал ей укол, после чего та скончалась.

Следствие считает, что медик намеренно ввел женщине препарат, который ее убил, чтобы скрыть свою ошибку. 18 ноября 2026-го его арестовали на два месяца.