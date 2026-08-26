У матери летчика Кузьминова нашли долги за коммунальные услуги в России

Мать предателя Кузьминова задолжала за услуги ЖКХ, приставы открыли производство У матери летчика Кузьминова нашли долги за коммунальные услуги в России

Москва26 авг Вести.Мать убитого в Испании летчика-перебежчика Максима Кузьминова Инна задолжала по коммунальным платежам за квартиру в Приморском крае. Об этом пишет RT.

Как свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов, в отношении нее было возбуждено исполнительное производство.

При этом Кузьминова не первый раз задерживает оплату коммунальных услуг. Согласно решениям суда Шкотовского района, коммунальные и энергетические компании взыскивают с нее задолженность в судебном порядке с 2024 года. Последний такой иск рассматривался в мае 2026 года.

По словам источника, знакомого с ситуацией, задолженность Кузьминовой периодически погашают ее родственники, с которыми она продолжает поддерживать связь.

Максим Кузьминов в 2023 году перелетел на Украину, угнав российский вертолет Ми-8. Позднее он переехал в Испанию, где в феврале 2024 года был найден мертвым в муниципалитете Вильяхойоса. По данным газеты El Mundo, в Кузьминова выстрелили шесть раз. Расследование его убийства впоследствии зашло в тупик.