Москва28 ноя Вести.Математики оказались в "очень странном положении" из-за способности искусственного интеллекта (ИИ) решать задачи, над которыми ученые работали десятилетиями, пишет газета Financial Times.

Специализирующийся на теории чисел исследователь Донгрюль Ким рассказал, что представленное OpenAI в октябре доказательство частного случая гипотезы Ходжа упростило его работу, избавив от ряда технических сложностей.

Однако доказательство еще не прошло проверку, а его обоснование оказалось трудным для понимания. По словам Кима, с чисто математической точки зрения хорошо, что эта задача решена, но есть и сложности.

Я не знаю, понимает ли кто-нибудь это доказательство даже сегодня. Это ставит всех в очень странное положение признался Ким

В ноябре математик компании Anthropic Левент Альпеге заявил, что с помощью ИИ получил доказательство гипотезы Римана — одной из самых известных нерешенных математических задач, сформулированной 167 лет назад и касающейся распределения простых чисел. Он отметил странность нынешней математической эпохи, когда ответы часто опережают объяснения.

Как отмечает издание, достижения ИИ вызывают восхищение, но одновременно порождают опасения по поводу невостребованности математиков, соблюдения прав интеллектуальной собственности и полезности результатов, полученных без их полного понимания.

Так, профессор математики Имперского колледжа Лондона Ана Караяни назвала предполагаемое доказательство гипотезы Римана во многом "победой человеческой математики", поскольку оно опирается на созданные людьми математические структуры. При этом она выразила обеспокоенность возможными последствиями усиления влияния ИИ-компаний на научные институты. По ее мнению, это может привести к росту неравенства в научной среде.

Также она подчеркнула, что в математике крайне важно знать не только что, но и почему. По ее словам, роль математики никогда не сводилась к тому, чтобы просто доказывать результаты, она заключалась в построении структур и их понимании — во многом как в способе понять Вселенную.

Ранее главный научный сотрудник OpenAI Якуб Пачоцки предложил крупнейшим разработчикам ИИ установить единые стандарты безопасности и общие ограничения на создание более мощных моделей.