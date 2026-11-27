Москва27 нояВести.Полиция отказала в возбуждении уголовного дела о хулиганстве и незаконном лишении свободы после инцидента с рэпером Джиганом, прокуратура вернула материалы на дополнительную проверку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Уточняется, что постановление вынесли около недели назад, но спустя несколько дней прокуратура отменила решение и вернула материалы, чтобы проверить их снова.
По данным канала, его бывшая жена Оксана Самойлова сама неохотно содействует проверке и сочувствует экс-супругу. Ранее она уже отказывалась писать на него заявление.