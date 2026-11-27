Материалы по Джигану вернули на проверку, уголовное дело не возбудили Прокуратура вернула материалы дела Джигана на дополнительную проверку

Москва27 ноя Вести.Полиция отказала в возбуждении уголовного дела о хулиганстве и незаконном лишении свободы после инцидента с рэпером Джиганом, прокуратура вернула материалы на дополнительную проверку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что постановление вынесли около недели назад, но спустя несколько дней прокуратура отменила решение и вернула материалы, чтобы проверить их снова.

По данным канала, его бывшая жена Оксана Самойлова сама неохотно содействует проверке и сочувствует экс-супругу. Ранее она уже отказывалась писать на него заявление.