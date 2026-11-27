NEWS.ru: рэперу Джигану все еще могут грозить обвинения после стрельбы в доме Юрист Пирогов допустил привлечение Джигана к ответственности по делу о стрельбе

Москва27 ноя Вести.Рэпера Джигана (Дениса Устименко-Вейнштейна) все еще могут привлечь к ответственности по делу об инциденте со стрельбой в коттедже, несмотря на сообщения об отказе в возбуждении уголовного дела. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил юрист Михаил Пирогов.

Эксперт пояснил, что если прокуратура вернет материалы на дополнительную проверку, силовикам предстоит восполнить пробелы: опросить участников, изучить записи и переписки. Пирогов подчеркнул, что отсутствие заявления от супруги музыканта Оксаны Самойловой не препятствует разбирательству, поскольку хулиганство и незаконное лишение свободы относятся к делам публичного обвинения, однако итоговое решение будет зависеть от доказательной базы.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что полиция вынесла постановление об отказе в возбуждении дела, при этом сам исполнитель до сих пор не был допрошен.