МЧС по ЛНР рассказало о погибшем при атаке ВСУ пожарном МЧС по ЛНР: при атаке дрона ВСУ погиб командир отделения Герман Попов

Москва4 ноя Вести.При атаке украинского беспилотника в ЛНР погиб командир отделения Герман Попов. Об этом сообщило региональное МЧС России.

В пгт Изварино вражеский БПЛА атаковал автомобильную мойку, в результате чего возник пожар. Тогда два брата - Герман и Андрей Поповы - командиры отделений 43-й пожарно-спасательной части 6-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по ЛНР пришли на помощь.

В свой выходной день, не будучи обязаны по долгу службы, они без промедления прибыли к месту пожара для его ликвидации … По автомойке произошел повторный прицельный ударный вражеского беспилотника. От полученных травм Попов Герман Леонидович скончался на месте. Ему было всего 37 лет говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Мужчина служил в спасательном ведомстве с 2015 года. Отмечается, что на его счету сотни ликвидированных пожаров и спасенных жизней.

У погибшего остались жена и двое детей.