Москва4 нояВести.При атаке украинского беспилотника в ЛНР погиб командир отделения Герман Попов. Об этом сообщило региональное МЧС России.
В пгт Изварино вражеский БПЛА атаковал автомобильную мойку, в результате чего возник пожар. Тогда два брата - Герман и Андрей Поповы - командиры отделений 43-й пожарно-спасательной части 6-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по ЛНР пришли на помощь.
В свой выходной день, не будучи обязаны по долгу службы, они без промедления прибыли к месту пожара для его ликвидации … По автомойке произошел повторный прицельный ударный вражеского беспилотника. От полученных травм Попов Герман Леонидович скончался на месте. Ему было всего 37 летговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Мужчина служил в спасательном ведомстве с 2015 года. Отмечается, что на его счету сотни ликвидированных пожаров и спасенных жизней.
У погибшего остались жена и двое детей.