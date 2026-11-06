Тяжелоатлетка Кузьминова: пока на ЧМ в Китае мы пятые – есть, куда стремиться

Медалистка ЧМ по тяжелой атлетике рассказала о настрое на будущие выступления Тяжелоатлетка Кузьминова: пока на ЧМ в Китае мы пятые – есть, куда стремиться

Москва6 ноя Вести.Российская команда на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Китае в настоящий момент занимает пятое место, поэтому спортсменам еще есть, к чему стремиться. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщила бронзовая медалистка соревнований россиянка Варвара Кузьминова.

Для российских тяжелоатлетов бронзовая медаль Кузьминовой стала первой наградой на данном турнире.

Наверное, все улеглось. Завтра идем тренироваться, поэтому я к этому спокойна. А у меня ничего не случилось. Все то же самое. Пока в сумме мы пятые. Много есть над чем работать, куда стремиться. Всегда есть над чем работать и всегда надо улучшать себя во всем сказала спортсменка

Также Кузьминова отметила заслугу своего тренера в достижении награды чемпионата мира.

Я без тренера никуда. И я без тренера ничто, потому что меня сделал тренер в этом смысле как спортсмена. И это его заслуга, мне кажется, даже больше, чем моя заслуга. Мне сразу спокойнее, увереннее, когда со мной тренер добавила она

Чемпионат мира по тяжелой атлетике проходит с 27 октября по 8 ноября в китайском городе Нинбо. Соревнования принимает Олимпийский спортивный центр, построенный в 2019 году. Россиянка Варвара Кузьминова стала призером в рывке в весовой категории до 77 кг, подняв штангу весом 115 кг и повторив рекорд России. Ее опередили китаянки Пэн Цуйтин (126 кг) и Ян Цюся (120 кг).