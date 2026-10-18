Россиянка Лысенко выиграла в кейрине на чемпионате мира по велотреку в Шанхае

Россиянка Лысенко взяла золото на чемпионате мира по велотреку в Шанхае Россиянка Лысенко выиграла в кейрине на чемпионате мира по велотреку в Шанхае

Москва18 окт Вести.Российская велогонщица Алина Лысенко стала победительницей в кейрине на чемпионате мира по велоспорту на треке, который проходит в китайском городе Шанхай.

Время спортсменки составило 11,153 секунды. Для россиянки это первая золотая медаль на мировых первенствах.

Серебро досталось немке Лее Софи Фридрих, уступившей победительнице 0,006 секунды. Бронзу взяла британка Эмма Финукейн с отставанием в 0,014 секунды.

23-летняя Лысенко ранее выиграла в кейрине на чемпионате Европы 2026 года, а на чемпионате мира 2025 года завоевала бронзу в индивидуальном спринте.

Ранее российские борцы вольного стиля завоевали две золотые и одну серебряную медали на молодежном чемпионате мира по спортивной борьбе в Лас-Вегасе.