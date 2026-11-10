Мединский: российская делегация в Абу-Даби стала еще более профессиональной

Мединский: делегация РФ стала больше и более профессиональной Мединский: российская делегация в Абу-Даби стала еще более профессиональной

Москва10 ноя Вести.Российская делегация, участвующая в переговорах по украинскому урегулированию, стала больше и более профессиональной. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, который возглавляет переговорную группу.

В начале встречи Мединский поблагодарил ОАЭ за гостеприимство, а американских представителей – "за усилия по миротворчеству".

Мы надеемся, что сегодняшняя встреча в представительном составе – наша делегация стала больше и еще более профессиональной – позволит нам продвинуться на пути к миру отметил он

Помощник президента РФ также отметил, что работа будет проведена "в интересах народа России и народа Украины".