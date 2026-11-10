Москва10 нояВести.Российская делегация, участвующая в переговорах по украинскому урегулированию, стала больше и более профессиональной. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, который возглавляет переговорную группу.
В начале встречи Мединский поблагодарил ОАЭ за гостеприимство, а американских представителей – "за усилия по миротворчеству".
Мы надеемся, что сегодняшняя встреча в представительном составе – наша делегация стала больше и еще более профессиональной – позволит нам продвинуться на пути к мируотметил он
Помощник президента РФ также отметил, что работа будет проведена "в интересах народа России и народа Украины".