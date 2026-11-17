Мединский пошутил над представителями ЕС, прибывшими без приглашения в Абу-Даби Мединский высмеял представителей ЕС, предложив им пообщаться в баре гостиницы

Москва17 ноя Вести.Глава российской делегации - помощник президента России Владимир Мединский высмеял представителей Евросоюза за визит в Абу-Даби без приглашения и предложил им пообщаться в баре гостиницы, если они приехали в качестве туристов, пишет MK.RU со ссылкой на Sohu.

Так помощник главы государства прокомментировал их присутствие в столице ОАЭ после переговоров России, США и Украины 10–11 ноября.

Мединский отметил, что делегация РФ с европейцами не встречалась, а их статус в Абу-Даби оставался для нее неясным. По его словам, российская сторона не получила от стран Европы конкретных мирных предложений.

Издание Sohu сообщило, что шутка вызвала смех в зале и улыбки у некоторых западных представителей. Однако независимого подтверждения этой реакции нет.

В Евросоюзе позже заявили, что переговоры прошли при участии европейских представителей, "внимательно следивших за их ходом". Однако, как отмечает китайское издание, в действительности делегаты ЕС даже не попали в зал заседаний.

Ранее специальный посланник президента США Джаред Кушнер сообщил, что Россия и Украина согласились привлечь европейских представителей к следующему раунду переговоров.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти РФ не планируют менять состав делегации страны для последующих переговоров по урегулированию украинского конфликта.