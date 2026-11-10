Москва10 нояВести.Помощник президента России Владимир Мединский после первого дня трехсторонних переговоров России, США и Украины посетил командный чемпионат Азии по шахматам в Абу-Даби, где в этот момент играла российская команда. Об этом сообщил источник среди организаторов турнира агентству РИА Новости.
Через полчаса-час после начала турнира к российской команде присоединились официальные лицазаявил он
По словам источника агентства, с российской стороны за игрой наблюдал в том числе и Мединский.
Командный чемпионат Азии по шахматам Asian Nations Chess Cup 2026 проходит в Абу-Даби с 9 по 18 ноября. Российская команда приняла участие в турнире 10 ноября.
Мединский возглавляет российскую делегацию на трехсторонней встрече в Абу-Даби. Переговоры России, США и Украины проходят 10-11 ноября.
Ранее источник ИС "Вести" в переговорной группе сообщал, что в среду, 11 ноября, российская делегация проведет пресс-конференцию, посвященную промежуточным итогам трехсторонних переговоров в Абу-Даби.