Мединский после трехсторонней встречи побывал на шахматном турнире в Абу-Даби

Мединский сходил на шахматный турнир после переговоров в Абу-Даби Мединский после трехсторонней встречи побывал на шахматном турнире в Абу-Даби

Москва10 ноя Вести.Помощник президента России Владимир Мединский после первого дня трехсторонних переговоров России, США и Украины посетил командный чемпионат Азии по шахматам в Абу-Даби, где в этот момент играла российская команда. Об этом сообщил источник среди организаторов турнира агентству РИА Новости.

Через полчаса-час после начала турнира к российской команде присоединились официальные лица заявил он

По словам источника агентства, с российской стороны за игрой наблюдал в том числе и Мединский.

Командный чемпионат Азии по шахматам Asian Nations Chess Cup 2026 проходит в Абу-Даби с 9 по 18 ноября. Российская команда приняла участие в турнире 10 ноября.

Мединский возглавляет российскую делегацию на трехсторонней встрече в Абу-Даби. Переговоры России, США и Украины проходят 10-11 ноября.

Ранее источник ИС "Вести" в переговорной группе сообщал, что в среду, 11 ноября, российская делегация проведет пресс-конференцию, посвященную промежуточным итогам трехсторонних переговоров в Абу-Даби.