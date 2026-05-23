Москва23 маяВести.Украинских боевиков, устроивших теракт в общежитии в Старобельске, можно сравнить лишь с нацистами, заявил помощник президента России Владимир Мединский.
Он подчеркнул, что иных аналогий вспомнить не может.
По школам, училищам, пионерским лагерям, по детям прицельно били только нацисты в Великую Отечественнуюнаписал Мединский в Telegram
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал исполнителей и организаторов теракта в Старобельске "выродками", и добавил, что Европа использует киевский режим, чтобы попытаться уничтожить Россию.