Мединский сравнил с нацистами террористов, ударивших по общежитию в Старобельске Мединский: иных аналогий, кроме преступлений нацизма, теракту в Старобельске нет

Москва23 мая Вести.Украинских боевиков, устроивших теракт в общежитии в Старобельске, можно сравнить лишь с нацистами, заявил помощник президента России Владимир Мединский.

Он подчеркнул, что иных аналогий вспомнить не может.

По школам, училищам, пионерским лагерям, по детям прицельно били только нацисты в Великую Отечественную написал Мединский в Telegram

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал исполнителей и организаторов теракта в Старобельске "выродками", и добавил, что Европа использует киевский режим, чтобы попытаться уничтожить Россию.